En la Ciudad de México se vende en un promedio de 22 pesos el kilogramo, por lo que tortilleros no ven mal un incremento de dos pesos

Rubén Romero y Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

El precio promedio de la tortilla en México es de 25.64 pesos por kilo, con un máximo de 33.29 pesos en Mexicali y un mínimo de 15.75 en Xalapa, según el SNIIM

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también muestran que la inflación de la tortilla está por debajo del promedio nacional, que al cierre de marzo fue de 4.59 por ciento.

Sin embargo, Carlos Ramírez, dueño de una tortillería en la alcaldía Iztacalco, considera que un incremento más amplio reflejaría mejor la situación del sector.

Precios al productor bajan

Mencionó que, en la práctica, los ajustes no se toman de forma inmediata, sino que dependen de precios en insumos como la harina, el papel y otros materiales.

“El proveedor ya le dijo al dueño que el próximo pedido de harina viene con aumento. Todavía no sabemos de cuánto, pero sí viene más caro. Por eso el patrón compró una tonelada extra, para aguantar un poco”, dijo.

“Si hay algún ajuste de precios va a ser mínimo. Y lo van a hacer ciertos industriales que ya no pueden cargar por el coste, quien tenga volumen de venta y pueda seguir soportando los aumentos que hay”, dijo.

Por otra parte, tortilleros de Pachuca, Tulancingo, Tula y Huejutla, en Hidalgo, dijeron desconocer si habrá o no aumento del precio en el kilogramo de tortilla. Actualmente su costo oscila de los 22 hasta 24 pesos.

De acuerdo con David Sánchez, tortillero en el mercado La Surtidora en Pachuca, todavía no hay nada en concreto sobre subir el costo, por ahora el kilogramo con papel está en 25 pesos.

En algunas tortillerías de Guadalupe, Zacatecas, se mantiene el costo de 22 pesos por kilogramo, desde el año pasado, y los vendedores aseguran que no hay indicaciones de subirla.