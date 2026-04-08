Precio del gas LP sube hasta 4% por guerra en Medio Oriente

Las familias mexicanas pagan hasta 26 pesos adicionales por un tanque de 30 kilos en el país, de acuerdo con datos de la CNE

Juan Luis Ramos / El Sol de México

En una breve postura, el organismo apuntó que está trabajando de la mano con el gobierno federal para que la escalada en precios no afecte a los consumidores nacionales.

Según el especialista, los distribuidores del país actualmente están en un punto de equilibrio, por lo que pueden mantener su operación de manera limitada mientras los precios no se mantengan al alza.

“Tiene un efecto multiplicador en la economía en general por ser un producto tan usado a nivel nacional, por lo que sí pega en el bolsillo de los consumidores, tiene un efecto directo en la inflación de países como México”, apuntó.