Precio del petróleo cae y las bolsas suben tras el anuncio de Trump sobre Irán

El presidente estadounidense anunció este lunes que suspenderá los ataques contra plantas de energía de Irán durante cinco días

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Por su parte, el petróleo Brent se vendía en el inicio de operaciones de este lunes en 103.69 dólares por barril, lo que representó un descenso en su precio de 7.6 por ciento.

Con ello, el referente del crudo europeo rompió con cuatro sesiones al hilo de ganancias, en las que sumó un incremento de 11.9 por ciento.

No obstante, la cotización del Brent se mantuvo por encima de los cien dólares por barril y registra un aumento de 42.7 por ciento desde que inició el conflicto en Medio Oriente.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco BASE, subrayó que el conflicto no ha concluido por lo que, dijo, no se pueden descartar nuevos episodios de aversión al riesgo ante nuevas amenazas o ataques.

En Japón, el Nikkei cerró con una caída de 3.48 por ciento, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de Shanghái perdieron más de tres por ciento.

En tanto, el dólar se depreciaba 0.48 por ciento en el inicio de operaciones del lunes, lo que llevó al peso a cotizar en 17.75 unidades por billete verse, una mejora de 15 centavos.

Donald Trump advirtió el fin de semana que si no se reabría de forma incondicional el estrecho de Ormuz, a más tardar el lunes por la noche, Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas iraníes.

Teherán respondió que cerraría completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumplía su amenaza. También amenazó con atacar infraestructuras clave de Oriente Medio.