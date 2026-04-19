Precio del petróleo repunta por mayor tensión en Medio Oriente

Los inversionistas asimilan mensajes contradictorios sobre la guerra con Irán y a la noticia de que el estrecho de Ormuz había vuelto a cerrarse

AFP

Los precios del petróleo volvieron a dispararse el lunes en la apertura de los mercados asiáticos, cuando el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subía más de 7.5 por ciento ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

El precio del WTI aumenta 7.67 por ciento, a 90.28 dólares y el del Brent del mar del Norte, referencia mundial, sube 6.76 por ciento, a 96.49 dólares.

“Desde el punto de vista de la renta variable, probablemente diría que estamos revirtiendo una parte considerable de las ganancias que vimos el viernes, que, en retrospectiva, fueron fruto de que el mercado se adelantó un poco a los acontecimientos”, agregó.

“Ahora que Ormuz ha vuelto a cerrarse tras unas 12 horas de apertura, es probable que la mayor parte del movimiento que vimos el viernes (en los bonos) se revierta”, dijo Brown.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Si finalmente se confirma que Irán no va a asistir (a las conversaciones), veremos una reacción mucho más reacia al riesgo que la que estamos viendo ahora”