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Finanzasdomingo, 12 de abril de 2026

Precio del petróleo supera los 100 dólares ante el bloqueo de EU al Estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense Donald Trump anunció que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz

EFE

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EU (Centcom) dijo que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes mañana lunes a las 10:00 horas.

El petróleo de Texas cerró el viernes en 96.57 dólares el barril, con una caída del 13 por ciento acumulado en la semana ante la incertidumbre por el alto el fuego entre EE.UU. e Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

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