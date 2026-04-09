Precios del petróleo se mantiene debajo de los cien dólares por barril

Las hostilidades de Israel contra Líbano de los últimos días llevaron al gobierno de Teherán a cerrar nuevamente el tránsito de buques por la ruta marítima, lo que provocó incertidumbre nuevamente

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Los precios internacionales del petróleo se mantienen la mañana de este jueves por debajo de los cien dólares por barril, aunque se han elevado desde el miércoles debido a la tensión en Medio Oriente.

La cotización del crudo Wets Texas Intermediate (WTI) estaba en 99.76 dólares por barril la mañana de este jueves, un alza de 3.51 por ciento respecto al cierre del día previo.

En tanto, el Brent se ubica en 97.20 dólares, un precio 0.66 mayor respecto al cierre del miércoles.

Estos incrementos se dan luego de la mayor caída en las cotizaciones del crudo el miércoles, tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para el cese del fuego en Medio Oriente por dos semanas y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, las hostilidades de Israel contra Líbano de los últimos días llevaron al gobierno de Teherán a cerrar nuevamente el tránsito de buques por la ruta marítima, lo que provocó incertidumbre nuevamente.

"En el mercado de materias primas se observan correcciones al alza en la mayoría de los precios de los energéticos, pues el estrecho de Ormuz permanece mayormente cerrado", apuntó el Banco BASE en un análisis.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de la institución, advirtió que si los ataques se renuevan y se intensifican, los precios del petróleo podrían escalar a un ritmo mayor del visto en las últimas semanas.