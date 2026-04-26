Precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EU
Las bolsas asiáticas abrieron la mañana del lunes con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.
AFP
Irán anunció que mantendrá cerrado el paso por esa vía mientras
En tanto, las bolsas oscilaron en la mañana asiática, con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.
Las bolsas de Shanghái y Yakarta también operaron en terreno positivo, mientras Sídney, Singapur y Manila cayeron y Hong Kong se mantenía estable.