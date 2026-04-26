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Finanzasdomingo, 26 de abril de 2026

Precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EU

Las bolsas asiáticas abrieron la mañana del lunes con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.

AFP

Irán anunció que mantendrá cerrado el paso por esa vía mientras Estados Unidos insista en bloquear los puertos iraníes.

En tanto, las bolsas oscilaron en la mañana asiática, con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.

Las bolsas de Shanghái y Yakarta también operaron en terreno positivo, mientras Sídney, Singapur y Manila cayeron y Hong Kong se mantenía estable.

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