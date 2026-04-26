Precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EU

Las bolsas asiáticas abrieron la mañana del lunes con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.

AFP

Irán anunció que mantendrá cerrado el paso por esa vía mientras Estados Unidos i nsista en bloquear los puertos iraníes.

En tanto, las bolsas oscilaron en la mañana asiática, con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.

Las bolsas de Shanghái y Yakarta también operaron en terreno positivo, mientras Sídney, Singapur y Manila cayeron y Hong Kong se mantenía estable.