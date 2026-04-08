Precios del petróleo tienen su caída más profunda desde la pandemia 

El anuncio de un acuerdo de cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán así como la apertura del Estrecho de Ormuz también impactaron de forma positiva a los mercados globales

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El desplome de los precios internacionales del petróleo continuó este miércoles con su caída más profunda desde la pandemia.

Además, este índice de referencia se ubicó por debajo de los cien dólares por barril por primera vez desde el pasado 27 de marzo.

En tanto, el petróleo Brent inició este miércoles cotizando en 91.30 dólares por barril, con una pérdida de 16.45 por ciento, su pérdida diaria más pronunciada desde el 21 de abril de 2020 cuando el precio cayó 24.40 por ciento.

De igual modo, es la primera vez en casi dos semanas que la venta de este crudo se ubica por debajo de los cien dólares por barril.

El desplome de las cotizaciones internacionales del crudo comenzaron el martes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó sus ataques a Irán y de que el gobierno de Teherán se mostró dispuesto a negociar un cese al conflicto.

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de cese al fuego de dos semanas, periodo en el que acordaron que continuarán las negociaciones y se reabrirá gradual y parcialmente el cruce de buques a través del estrecho de Ormuz.

En Europa, practicamente todos los mercados reportan avances. El FTSE 100 de Londres avanzaba 2.81 por ciento, el CAC 40 de Francia ganaba 4.79 por ciento y el DAX de Alemania tenía un alza mayor a cinco por ciento, según datos de Reuters.

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