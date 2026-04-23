Premios WSIS 2026 reconocen a México con nueve proyectos nominados de TIC

México obtiene nueve nominaciones en los Premios WSIS 2026, liderando en América Latina y posicionándose en sexto lugar global. Destacan cinco proyectos de la ATDT en áreas como conectividad, IA y gobierno digital

Redacción / El Sol De México

Los cinco proyectos de la ATDT cubren áreas estratégicas desde la conectividad, formación en Inteligencia Artificial (IA), gobierno digital e inclusión digital.

También participa el proyecto Acceso Digital a Servicios Gubernamentales en Lenguas Indígenas en la Categoría 8 Cultural.

Los proyectos ganadores serán definidos mediante votación internacional y se darán a conocer en el Foro WSIS 2026, que se celebrará en julio en Ginebra, Suiza.