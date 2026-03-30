PRI señala desfase entre ingresos petroleros y costo de combustibles

El coordinador priista en el Senado, Manuel Añorve, acusa que el gobierno federal recibe ingresos extraordinarios por el crudo sin reflejarlos en una baja en combustibles

Rafael Ramírez / El Sol de México

“¿Cuándo cumplirá Morena su promesa de bajar el precio de la gasolina como prometió en campaña? Hoy podría hacerlo”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que el diferencial implica ingresos extraordinarios “casi del doble” de lo presupuestado, lo que —dijo— debería traducirse en beneficios directos para la población.

“La pregunta es inevitable: ¿dónde está ese dinero y en qué lo están usando?”, cuestionó.

Añorve afirmó que, pese a este escenario favorable en los mercados energéticos, los precios de las gasolinas se mantienen elevados, lo que impacta directamente en el costo de vida de las familias.

“Prometieron bajar el precio de la gasolina y ayudar a la economía de la gente, pero hoy sucede lo contrario”, señaló.

El senador insistió en que los recursos adicionales derivados del precio del petróleo deben utilizarse para amortiguar el costo de los combustibles y no destinarse a otros fines, al tiempo que exigió “cuentas claras” sobre el uso de estos ingresos.

En un posicionamiento previo, el legislador ya había reclamado transparencia sobre los excedentes petroleros:

El pronunciamiento del PRI se da en medio del debate sobre la política energética del gobierno federal y el impacto de los precios internacionales del crudo en las finanzas públicas, así como en el costo final de los combustibles en México.