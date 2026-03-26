Huawei Digital Power México asegura que la iniciativa privada está impulsando el crecimiento del sector energético con proyectos solares, almacenamiento y soluciones para industrias

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Desde su perspectiva, los cambios regulatorios han contribuido a crear un entorno más accesible para el desarrollo de proyectos energéticos, lo que beneficia directamente a los usuarios finales.

El objetivo, añadió, es impulsar proyectos que permitan a las empresas reducir costos energéticos y mantener operaciones continuas, especialmente en sectores donde la electricidad representa un gasto elevado.

Uno de los sectores con mayor dinamismo es el hotelero, particularmente en la península de Yucatán, donde la empresa ha desarrollado decenas de proyectos energéticos, según Perea.

Agregó que estas soluciones buscan garantizar continuidad operativa en zonas con alta demanda energética y costos elevados de electricidad, por lo que ya trabajan en 35 hoteles de la Riviera Maya.

De acuerdo con Perea, la demanda por soluciones energéticas ha crecido de forma sostenida, con avances anuales de entre 20 y 30 por ciento, impulsados principalmente por la generación distribuida.