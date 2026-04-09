Producción y exportación de autos crecen en primer trimestre

La industria automotriz mexicana registró un crecimiento tanto en producción, exportación y ventas internas pese de los aranceles de EU

Rubén Romero / El Sol de México

El volumen de producción colocó a este arranque de año como el segundo mejor en toda la serie histórica, solo por detrás de 2019, mientras que las exportaciones se ubicaron como el quinto mejor inicio de año para el sector.

Tan solo en marzo, las exportaciones crecieron 4.2 por ciento anual, por encima del avance de la producción, que fue de 2.5 por ciento.

Este desempeño ocurre pese a la imposición de aranceles de 25 por ciento por parte de Estados Unidos a vehículos y autopartes, medida vigente desde abril de 2025.

En el mercado interno, la venta de vehículos ligeros también mostró crecimiento. Durante el primer trimestre se comercializaron 381 mil 653 unidades, lo que representó un incremento de 3.71 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Solo en marzo, la producción alcanzó 343 mil 520 unidades, un aumento de 2.52 por ciento anual, mientras que las exportaciones sumaron 310 mil 205 vehículos, 4.2 por ciento más que en el mismo mes de 2025.

Según el Inegi, la información proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y cuatro compañías no afiliadas, que en conjunto reportan 40 marcas con producción o comercialización en el país.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de exportación, al concentrar 75.8 por ciento del total durante el trimestre, lo que confirma la alta integración productiva entre ambos mercados.

A nivel de producción, los camiones ligeros continuaron dominando la fabricación nacional, al representar 80 por ciento del total, mientras que el resto correspondió a automóviles.