Producción y exportación de camiones pesados caen hasta 30% en primer trimestre

La industria de vehículos pesados registró desplomes en los primeros tres meses marcados por los aranceles de EU

Rubén Romero / El Sol de México

La industria de camiones pesados en México enfrentó una caída en producción, exportación y ventas durante el primer trimestre de 2026, afectada por la implementación de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero a marzo se produjeron 28 mil 765 unidades, lo que representa una reducción de 30.38 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a exportaciones, se registraron 23 mil 550 vehículos, una baja del 30.34 por ciento.

El 1 de noviembre de 2025 entraron en vigor aranceles del 25 por ciento sobre los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos, como parte de una política anunciada el año pasado por el gobierno de Donald Trump.

La Secretaría de Economía calificó esta medida como contraria a los compromisos adquiridos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y advirtió sobre su impacto negativo en las cadenas de suministro regionales.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que aproximadamente 60 por ciento de los componentes de los camiones pesados ensamblados en México provienen de Estados Unidos, lo que evidencia la alta integración industrial entre ambos países.

En el mercado interno, las ventas al menudeo sufrieron una contracción del 34.98 por ciento, al reducirse de 11 mil 192 a 7 mil 277 unidades en el mismo periodo.

Las ventas al mayoreo también disminuyeron 18.08 por ciento, aunque registraron un repunte del 6.7 por ciento en marzo.

Durante estos tres meses, los vehículos de carga representaron el 97.6 por ciento de la producción total. Estados Unidos siguió concentrando el 92 por ciento de las exportaciones, reflejando la dependencia del mercado externo.

Para contrarrestar estos efectos, la Secretaría de Economía presentó un programa con una bolsa inicial de dos mil millones de pesos en incentivos fiscales y financiamiento destinado a facilitar la renovación de la flota de transporte pesado del país.

Este plan busca fortalecer la industria, mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación, enfocándose principalmente en pequeñas y medianas empresas del sector.