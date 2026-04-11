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Finanzassábado, 11 de abril de 2026

¿Qué pasa con Magnicharters? Aerolínea canceló todos sus vuelos de las próximas dos semanas 

La aerolínea mexicana dio a conocer la noticia por medio de redes sociales

Alejandro Alvarado / El Sol de México

La aerolínea mexicana Magnicharters anunció la cancelación de todos sus vuelos programados durante las próximas dos semanas, generando incertidumbre entre pasajeros y preocupación en el sector turístico y aéreo nacional.

Se espera que en los próximos días la empresa brinde mayor claridad sobre su situación y defina si la suspensión de vuelos es temporal o si podría extenderse, lo que tendría implicaciones más amplias para sus operaciones futuras.

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