Rechaza Canacar paro de transportistas y llama a trabajar juntos en seguridad

Augusto Ramos, presidente del organismo, afirmó que aún no tiene una cifra del impacto económico o logístico, debido a que éste dependerá de la magnitud y duración de los bloqueos

Rubén Romero / El Sol de México

Agregó que, por ahora, la cámara monitorea en tiempo real los puntos donde se presenten afectaciones para medir sus consecuencias sobre la operación del transporte y el movimiento de mercancías.

En ese contexto, Ramos reconoció que la seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones del sector, pese a que, afirmó, las cifras oficiales muestran una baja en el robo al autotransporte.

Aun así, admitió que los operadores siguen sintiéndose vulnerables en carretera y que la cámara ya comenzó a levantar información propia para medir con más precisión lo que ocurre en campo.

Añadió que Canacar participa ya en reuniones semanales con autoridades federales para compartir información sobre robo al transporte y tramos con mayor riesgo.

Ramos insistió en que la postura de Canacar es mantener abiertas las puertas a la ANTAC y a otros grupos de transportistas inconformes para que se sumen a una agenda común.