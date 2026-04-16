Reed Hastings, cofundador de Netflix, dejará la empresa en junio

Netflix anunció la salida de su presidente en junio y reportó ingresos trimestrales con un crecimiento del 16%

Rubén Romero / El Sol de México

La ganancia neta fue de cinco mil 280 millones de dólares, casi el doble en comparación con el mismo período del año pasado.

Este aumento se debió en parte a una compensación extraordinaria de dos mil 800 millones de dólares, recibida tras cancelar un acuerdo con Warner Bros Discovery.

Tras conocerse los resultados, las acciones de Netflix cayeron cerca de un 9 por ciento luego del cierre del mercado, lo que generó una reacción mixta entre los inversionistas.

Apuestan por el contenido en vivo

A nivel global, el evento BTS The Comeback Live reunió a 18.4 millones de espectadores y se posicionó como el contenido número uno en 24 países.

En el frente comercial, la empresa prevé expandir su negocio publicitario, con el objetivo de alcanzar ingresos por tres mil millones de dólares en 2026.

Asimismo, reafirmó su estrategia de ofrecer contenido diverso para audiencias globales y mantuvo sin cambios sus previsiones para el resto del año.

Sobre la compensación de dos mil 800 millones de dólares recibida tras la cancelación de su acuerdo con Warner Bros, la compañía no detalló el destino que dará a estos recursos.

Con información de Reuters