Reforma a IA y derechos de autor podría frenar innovación tecnológica en México: AIMX

La Asociación Mexicana de Internet advierte que la iniciativa en discusión podría generar incertidumbre jurídica y afectar tanto inversiones como la competitividad digital

Rubén Romero / El Sol de México

Estos riesgos podrían impactar la innovación digital, la inversión en sectores tecnológicos y la competitividad del país.

Este esquema, indica la AIMX, implicaría cargas operativas relevantes para industrias como la producción audiovisual, publicidad digital y plataformas tecnológicas, lo que podría limitar su escalabilidad.

La redacción actual contiene conceptos que podrían ser interpretados de manera amplia o ambigua, lo que genera incertidumbre jurídica y aumenta el riesgo de controversias

Otro de los puntos señalados es la falta de una diferencia clara entre el uso indebido de herramientas de IA y el desarrollo o disponibilidad de estas tecnologías, lo que podría desincentivar la innovación nacional.

La organización advirtió que una regulación con cargas previas elevadas podría incidir en la atracción de inversiones en industrias creativas y tecnológicas.

Ante esto, la AIMX hizo un llamado al Poder Legislativo para abrir espacios de diálogo técnico que permitan perfeccionar la iniciativa bajo criterios de proporcionalidad, certeza jurídica y neutralidad tecnológica.

Además, sostuvo que es posible construir un marco regulatorio que proteja los derechos de las personas creadoras sin frenar la innovación ni la competitividad digital del país.