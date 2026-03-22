Reforma laboral en plataformas digitales impulsa nueva generacion de empleo formal

Al cierre de febrero 2026, al menos 1.3 millones de personas trabajadoras laboran ya formalmente con seguridad social

Bertha Becerra / El Sol de México

Y con esto, México se posiciona como referente internacional en la construcción de esquemas regulatorios que permiten formalizar nuevas formas de trabajo sin frenar el desarrollo económico ni la operación empresarial.

Y en este, participan empresas, organizaciones gremiales de personas trabajadoras y autoridades laborales.

El resultado es una legislación funcional que permitió al cierre de febrero de este 2026, que la reforma beneficie a un millón 250 mil 898 personas que laboran en plataformas digitales.

Del total de las personas trabajadoras, 163 mil 896 superaron el umbral de ingreso neto mensual. Y se consolidaron como puestos de trabajo formales al estar inscritas en 16 plataformas digitales registradas.

Esto les permite acceder a la cobertura completa de servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se incluyen atención en enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderias y prestaciones sociales.

Cobertura del seguro de riesgos de trabajo

Para las personas que no alcanzaron el umbral de ingreso mensual, pero que están registradas, cuentan con cobertura del seguro de riesgos de trabajo, que garantiza protección ante accidentes en trayecto o durante el desempeño de sus actividades.

Dicho seguro otorga pago del 100 por ciento del salario registrado durante incapacidades y atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

El salario promedio diario asociado a las personas beneficiarias es de $432.2 pesos, que refleja condiciones laborales más claras y protegidas dentro de este modelo de trabajo.

Con esta acción, México se posiciona como referente internacional en la construcción de esquemas regulatorios que permiten regularizar nuevas formas de trabajo, sin frenar el desarrollo económico ni la operación empresarial, señala la STPS.