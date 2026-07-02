Finanzasjueves, 2 de julio de 2026

Registro de líneas telefónicas: qué es la prueba de vida solicitada para realizar el trámite

Como parte de la prórroga para realizar el registro, ahora se incorporará la prueba de vida también en el proceso de vinculación en modalidad presencial

Alma Hidalgo / El Sol de México

Calendario de fechas límites para el registro de líneas telefónicas móviles

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Último dígito de la línea telefónica móvilFecha límite de registro
015 de agosto de 2026
131 de agosto de 2026
215 de septiembre de 2026
330 de septiembre de 2026
415 de octubre de 2026
531 de octubre de 2026
615 de noviembre de 2026
730 de noviembre de 2026
815 de diciembre de 2026
931 de diciembre de 2026
Alma Rosa Hidalgo

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