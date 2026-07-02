Registro de líneas telefónicas: qué es la prueba de vida solicitada para realizar el trámite
Como parte de la prórroga para realizar el registro, ahora se incorporará la prueba de vida también en el proceso de vinculación en modalidad presencial
Alma Hidalgo / El Sol de México
Calendario de fechas límites para el registro de líneas telefónicas móviles
|Último dígito de la línea telefónica móvil
|Fecha límite de registro
|0
|15 de agosto de 2026
|1
|31 de agosto de 2026
|2
|15 de septiembre de 2026
|3
|30 de septiembre de 2026
|4
|15 de octubre de 2026
|5
|31 de octubre de 2026
|6
|15 de noviembre de 2026
|7
|30 de noviembre de 2026
|8
|15 de diciembre de 2026
|9
|31 de diciembre de 2026