Reino Unido intenta atraer expansión de Anthropic tras enfrentamiento con Departamento Defensa EU, dice FT

El gobierno británico le ofrece a Anthropic la ampliación de sus oficinas en Londres hasta una cotización dual en bolsa, según informó el diario

Reuters

Las propuestas del gobierno británico para Anthropic van desde la ampliación de sus oficinas en Londres hasta una cotización dual en bolsa, informó el periódico, citando a personas con conocimiento de los planes.

La oficina del primer ministro Keir Starmer ha respaldado la labor del departamento, que se presentará al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, cuando este visite el país a finales de mayo, según el FT.

Un juez estadounidense bloqueó temporalmente la inclusión en la lista negra, y la empresa emergente de IA tiene pendiente una segunda demanda por la designación de riesgo para la cadena de suministro.