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Finanzasjueves, 16 de abril de 2026

Renuncia la presidenta del Banco Central de Venezuela, informa Delcy Rodríguez

Recientemente, EU levantó sanciones impuestas al sistema de banca pública del país sudamericano

EFE

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las “transacciones comerciales” con el gobierno venezolano, con autorización previa de Washington.

Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Este mismo jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM) anunciaron la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela

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