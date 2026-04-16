Repsol recupera el control de sus operaciones petrolíferas en Venezuela 

La empresa informó que está prepara para aumenta la producción bruta de petróleo en 50%

AFP

Una de estas licencias será la que permitirá operar a Repsol de nuevo en el país: “este acuerdo se enmarca en la licencia general emitida por la Administración estadounidense”, explicó la compañía este jueves.

El director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, aseguró que el acuerdo “subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993”.

Repsol afirma asimismo que el acuerdo garantiza “los mecanismos de pago”, sin más detalles.

Venezuela mantiene una deuda de varios miles de millones de dólares con Repsol y con el grupo italiano Eni.

Según datos de la compañía, la producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45 mil barriles brutos al día.