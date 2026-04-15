El uso del retiro por desempleo crece pese a sus implicaciones en la pensión futura, al reducir el saldo acumulado y semanas de cotización

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

¿Qué pasa si hago un retiro por desempleo en mi Afore?

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que tan sólo en marzo se crearon 32 mil 930 plazas, lo que representó una caída anual de 3.6 por ciento.

Así, en el primer trimestre del año se generaron 207 mil 604 empleos formales, la cifra más baja para un periodo similar desde la pandemia de Covid-19 en 2020, cuando se crearon apenas 61 mil 501 puestos.

Afores tienen minusvalías históricas por 417 mil mdp

Además de los retiros por desempleo, la Consar dio a conocer que en marzo las Afores acumularon plusvalías por 417 mil millones de pesos, la cifra más alta en toda la historia del SAR.

Las minusvalías son la pérdida de valor de un activo como resultado de movimientos en los mercados financieros, y son distintas para cada trabajador.

El monto de estos movimientos dependen de algunos elementos como la administradora, edad del trabajador o aportaciones voluntarias.

Ante estos episodios de volatilidad, la autoridad recomienda a los trabajadores no cambiarse de Afore, ya que podría hacerse efectiva la pérdida de su ahorro pensionario.

Por otro lado, aseguró que durante abril se ha observado una mejoría, con lo que al 14 de abril, el SAR registra plusvalías por más de 377 mil millones de pesos.