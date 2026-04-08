Revisión del T-MEC debe equilibrar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida
El MLRR permite imponer sanciones directas a empresas por presuntas violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva
Bertha Becerra / El Sol de México
De estos casos, cerca del 90 por ciento se han resuelto mediante procesos de remediación, refirió el experto en relaciones laborales.
En su opinión, “el
Crear instancia nacional
Habló de la importancia de mantener un enfoque de equilibrio entre la
Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.