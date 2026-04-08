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Finanzasmiércoles, 8 de abril de 2026

Revisión del T-MEC debe equilibrar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida

El MLRR permite imponer sanciones directas a empresas por presuntas violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva

Bertha Becerra / El Sol de México

De estos casos, cerca del 90 por ciento se han resuelto mediante procesos de remediación, refirió el experto en relaciones laborales.

En su opinión, “el MLRR no ha detonado una mayor afiliación sindical, ni una transformación estructural del modelo laboral”.

Tampoco toma en cuenta al 53 por ciento de los trabajadores en la informalidad o el 33 por ciento de las personas trabajadoras que están en pobreza laboral, indicó.

Crear instancia nacional

Habló de la importancia de mantener un enfoque de equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la competitividad económica de las empresas.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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