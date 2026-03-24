elsoldemexico
Finanzasmartes, 24 de marzo de 2026

Revisión del T-MEC será un proceso complejo, entre aranceles e influencia China, analiza Coparmex

Tras una gira en Washington, Juan José Álvarez, presidente del organismo, afirmó que la negociación estará dominada también por temas de seguridad

Rubén Romero / El Sol de México

“Es una buena señal que haya iniciado la revisión, pero no será una negociación fácil. Es una negociación compleja”, afirmó en conferencia de prensa.

En Washington, afirmó Sierra, la conversación está dominada por temas de seguridad y por la necesidad de fortalecer la producción dentro de América del Norte.

“Tenemos que analizar qué insumos se están importando de China y cómo podemos fabricarlos en la región”, señaló el organismo.

Aranceles y presión a empresas

Coparmex advirtió que los aranceles en sectores como el automotriz, acero y aluminio están afectando a las empresas, que en muchos casos han tenido que absorber estos costos.

Esto ha generado pérdidas y ha frenado inversiones, además de impactar la operación de las cadenas de suministro.

Por ello, insistieron en que una de las prioridades debe ser eliminar estos aranceles para los productos que cumplen con las reglas del tratado

El organismo destacó que América del Norte tiene una oportunidad para fortalecerse como región productiva, especialmente si se garantiza suficiente energía y condiciones para atraer inversión.

En ese sentido, consideró positiva la apertura en México hacia esquemas de inversión mixta en el sector energético.

La energía es clave para sostener el crecimiento y la integración de la región”, señalaron.

Coparmex reiteró que la revisión del T-MEC debe mantenerse como un acuerdo entre los tres países, y no fragmentarse en esquemas bilaterales. Aunque las conversaciones iniciaron entre México y Estados Unidos, el organismo confió en que Canadá se sumará al proceso.

No vemos un tratado bilateral, vemos un tratado trilateral como el que está vigente”, indicó.

Reportero de finanzas sobre historias donde la iniciativa privada, empresas y tecnología conectan con la vida cotidiana

Ruben Romero
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / La certidumbre que ofreció Sheinbaum

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Viene más crédito

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Las razones de las abolicionistas

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Paridad en municipios: ni error ni anécdota

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES