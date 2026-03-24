Revisión del T-MEC será un proceso complejo, entre aranceles e influencia China, analiza Coparmex

Tras una gira en Washington, Juan José Álvarez, presidente del organismo, afirmó que la negociación estará dominada también por temas de seguridad

Rubén Romero / El Sol de México

“Es una buena señal que haya iniciado la revisión, pero no será una negociación fácil. Es una negociación compleja”, afirmó en conferencia de prensa.

En Washington, afirmó Sierra, la conversación está dominada por temas de seguridad y por la necesidad de fortalecer la producción dentro de América del Norte.

“Tenemos que analizar qué insumos se están importando de China y cómo podemos fabricarlos en la región”, señaló el organismo.

Aranceles y presión a empresas

Coparmex advirtió que los aranceles en sectores como el automotriz, acero y aluminio están afectando a las empresas, que en muchos casos han tenido que absorber estos costos.

Esto ha generado pérdidas y ha frenado inversiones, además de impactar la operación de las cadenas de suministro.

Por ello, insistieron en que una de las prioridades debe ser eliminar estos aranceles para los productos que cumplen con las reglas del tratado

El organismo destacó que América del Norte tiene una oportunidad para fortalecerse como región productiva, especialmente si se garantiza suficiente energía y condiciones para atraer inversión.

En ese sentido, consideró positiva la apertura en México hacia esquemas de inversión mixta en el sector energético.

“La energía es clave para sostener el crecimiento y la integración de la región”, señalaron.

Coparmex reiteró que la revisión del T-MEC debe mantenerse como un acuerdo entre los tres países, y no fragmentarse en esquemas bilaterales. Aunque las conversaciones iniciaron entre México y Estados Unidos, el organismo confió en que Canadá se sumará al proceso.

“No vemos un tratado bilateral, vemos un tratado trilateral como el que está vigente”, indicó.