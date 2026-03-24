Revocación de donatarias fue por incumplimientos, afirma SAT

La autoridad señaló que el proceso fue técnico y que las organizaciones afectadas no subsanaron irregularidades dentro del plazo legal

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

“El SAT es una institución de gobierno técnica, no política, no vemos razones sociales, no vemos socios”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

En días recientes, más de 100 organizaciones civiles perdieron la autorización para recibir donativos y 13 más fueron dadas de baja por el SAT, bajo el argumento de incumplimientos administrativos.

“Nuestra principal naturaleza es la de atención y servicio al contribuyente; buscamos todos los días ser más eficientes”, reiteró Flores Hernández.

¿Qué son las donatarias y por qué fueron canceladas por el SAT?

Como parte de la supervisión hecha por la autoridad, durante 2025 se revocaron 270 donatarias de un padrón de más de 10 mil organizaciones, debido a que no cumplieron con los requisitos establecidos en la legislación fiscal.