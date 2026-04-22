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Finanzasmiércoles, 22 de abril de 2026

Salario mínimo mantiene la recuperación del poder adquisitivo, indica la Conasami

Los incrementos de precios de jitomate, limón, chile y papa, así como de los combustibles, son de naturaleza transitoria, precisó la Comisión

Bertha Becerra / El Sol de México

En tanto, el salario mínimo general es de 9 mil 582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, que registró un aumento de 13 por ciento respecto al 2025.

Al respecto, puntualizó que este avance refleja una recuperación acumulada de 152.4 por ciento arriba de la inflación.

Canasta alimentaria urbana

En cuanto a la canasta alimentaria urbana, su valor se ubicó en 2 mil 571.18 pesos en marzo, con una variación anual de 8.1 por ciento.

A pesar de este incremento, el salario mínimo crece por encima de estos niveles, lo que permite preservar y ampliar la capacidad de compra de los hogares que dependen de este ingreso.

Así como el aumento en los precios de los combustibles a nivel internacional, debido a los conflictos y disrupciones de las cadenas de suministro en Medio Oriente.

También aclaró que estos elementos son de naturaleza transitoria y no modifican la tendencia de recuperación del ingreso laboral.

Lo anterior, mediante acuerdos con gasolineros y con productores que integran el Paquete Contra la Inflación y Carestía (PASIC), para mantener la estabilidad de precios.

Finalmente, la Conasami reafirmó su compromiso con una política salarial que da prioridad al bienestar, diálogo social y la estabilidad económica.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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