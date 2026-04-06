SCJN respalda bloqueo de cuentas bancarias por sospechas de lavado

El máximo tribunal validó la “lista de bloqueados” operada por la Unidad de Inteligencia Financiera como una medida preventiva para frenar recursos ilícitos en el sistema financiero, pero aclaró que siempre debe existir justificación, derecho de audiencia y controles contra abusos

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

El objetivo, explicó el máximo tribunal, es evitar que recursos de posible origen ilícito sigan circulando en el sistema financiero mientras se esclarecen los hechos.

Según el alegato de los legisladores, dicho artículo faculta a la Secretaría para ejecutar el bloqueo sin la necesidad de fundar y motivar, de manera previa, las razones que lo justifican.

Uno de los puntos centrales del fallo es que la inclusión en esta lista debe cumplir con requisitos claros: la autoridad debe contar con indicios suficientes, emitir una resolución debidamente fundada y motivada, y garantizar el derecho de audiencia.

Esto significa que las personas incluidas pueden conocer las razones del bloqueo, presentar pruebas y defenderse dentro de un procedimiento administrativo.

De acuerdo con el proyecto, estas salvaguardas buscan evitar arbitrariedades y asegurar que la medida no vulnere derechos como la presunción de inocencia.

En este contexto, la “lista de bloqueados” —operada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— se ha convertido en una herramienta clave para congelar activos de personas y empresas bajo sospecha.

Sin embargo, su uso ha sido cuestionado en distintos momentos por posibles móviles políticos o afectaciones a derechos fundamentales, lo que llevó a la Corte a revisar su constitucionalidad.

Con esta resolución, la SCJN establece un equilibrio: permite al Estado actuar de forma ágil frente a operaciones financieras sospechosas, pero bajo reglas que obligan a justificar cada decisión y a respetar el debido proceso.

El fallo deja claro que combatir delitos financieros no debe implicar la eliminación de garantías básicas, y que incluso en medidas preventivas el Estado está obligado a rendir cuentas y actuar con base en evidencia.