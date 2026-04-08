Se crean 207 mil 604 empleos formales en el primer trimestre

De acuerdo con el IMSS, si bien se crearon estas plazas laborales de enero a marzo, es el nivel más bajo desde la pandemia del Covid-19

Elizabeth Albarrán / El Sol de México

De acuerdo con el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de este total de empleos, 83.1 por ciento corresponden a trabajos permanentes.

Con ello, al cierre de marzo se tenían registrados 22.72 millones de afiliados al Instituto.

“Dentro del número de afiliados, 155 mil 520 corresponden a puestos de trabajo de plataformas digitales (…) alrededor de 19 mil 738 son puestos permanentes y son la mayor afiliación para un mes de marzo”, según el IMSS.

Si solo se considera el mes de marzo, se reportó la creación de 32 mil 930 empleos, lo que significó una caída de 3.6 por ciento anual.

El IMSS destacó que el salario base de cotización promedio en los puestos de trabajo afiliados a su cartera alcanzó un monto de 663.5 pesos al día, lo que representa un alza nominal de 44.2 pesos.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento en puestos de trabajo son el de comunicaciones y transportes con un alza de 10 por ciento anual, comercio con 3.4 por ciento y electricidad con 2.1 por ciento, expone el IMSS.

El Estado de México, CDMX, Hidalgo y Baja California Sur fueron las entidades que presentaron aumentos mayores de 2.5 por ciento anual en la creación de empleos formales.

Hay menos empleadores

Los datos del IMSS también refieren que al cierre del primer trimestre se tenían registrados a 1.02 millones de empresas afiliadas, lo que significó una reducción anual de 2.7 por ciento.

“Lo anterior se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apretada de registros patronales de personas físicas”, justificó el IMSS.