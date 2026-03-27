Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la ocupación tuvo un incremento de un millón 100 mil 322 personas ocupadas respecto a febrero de 2025

Rubén Romero / El Sol de México

Informalidad laboral supera la mitad del mercado

En febrero, 54.8 por ciento de la población ocupada, equivalente a 33 millones de personas, trabajó sin acceso a prestaciones laborales. En contraste, 27.3 millones de personas se desempeñaron en el sector formal.

A la par, la tasa de subocupación repuntó a 7.0 por ciento, desde 6.1 por ciento en enero. Esto significa que 4.2 millones de personas, aunque cuentan con empleo, tienen la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas.

Servicios y comercio impulsan el empleo

El sector secundario sumó 83 mil 333 empleos, impulsado principalmente por la construcción, que generó 28,304 plazas.

En tanto, las actividades primarias registraron la creación de 16 mil 316 puestos de trabajo.

En comparación anual, los mayores incrementos en la ocupación se registraron en gobierno y organismos internacionales, transportes y la industria manufacturera.

En contraste, las caídas se concentraron en el sector agropecuario, otras actividades económicas y servicios de alojamiento y preparación de alimentos.