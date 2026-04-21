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Finanzasmartes, 21 de abril de 2026

Gobierno y gasolineros acuerdan mantener en 28 pesos el litro de diésel

Empresarios gasolineros mostraron su apoyo al plan de la presidenta Claudia Sheinbaum y acordaron reunirse con ella la próxima semana

Laura Arana

“Vamos a apoyar a la presidenta y vamos a juntarnos la próxima semana”, indicó González Puente.

El pasado lunes, la mandataria cuestionó el costo del diésel, el cual ha superado en los últimos días los 28.50 pesos por litro en algunas estaciones de servicio.

Dijo que no existe justificación ya que se otorgan apoyos fiscales por parte del gobierno federal.

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