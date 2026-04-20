“Seguimos avanzando positivamente”, dice Sheinbaum tras reunión con Jamieson Greer por T-MEC

La Presidenta compartió imágenes y algunos detalles de la reunión que sostuvo con el represante comercial de EU y su comitiva en Palacio Nacional

Laura Arana

En sus redes sociales, la mandataria federal informó que el encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional. La reunión comenzó a las 10:00 horas y concluyó a las 11:30 horas.

Como parte de su agenda, el funcionario estadounidense acudió al recinto ubicado en el Centro Histórico para encontrarse con la Presidenta poco antes de las 10:00 am. Estuvo acompañado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Estoy feliz de estar en México y trabajar con el secretario Ebrard y su equipo. Honrado de reunirme con la presidenta Sheinbaum y lograr un gran avance”, declaró el funcionario del país vecino.

También asistieron los secretarios de Hacienda y Crédito Publico, Édgar Amador; de Agricultura y Desarrollo Social, Julio Berdegué, así como la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez Sierra.

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En su conferencia matutina, la mandataria federal abordó el tema de la revisión al tratado comercial y señaló que es de interés atender el tema arancelario al acero, aluminio y automóviles.

“Es el avance del diálogo que hemos tenido con relación al T-MEC, algunas propuestas específicas que vamos a presentar, que se presentaron en la última reunión, que fue en Washington, es lo relacionado con los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles. No quisiera avanzar mucho más hasta no tener la reunión”, declaró.