Semana Santa dejará derrama económica superior a los 300 mil mdp

El turismo religioso se ha consolidado como uno de los más importantes al generar actividad también en hoteles y restaurantes, señala Concanaco Servytur

Rubén Romero / El Sol de México

Cada año, alrededor de 40 millones de personas participan en peregrinaciones en México, lo que refleja el peso social y económico de esta actividad.

Tan solo en la Ciudad de México, durante la primera mitad de diciembre, las visitas a la Basílica de Guadalupe generan aproximadamente dos mil millones de pesos, subrayó el organismo.

Vacaciones salen 16.5% más caras

No obstante, mientras la actividad económica crece, también lo hace los gastos para las familias, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Durante este periodo vacacional, que en 2026 se extiende del 27 de marzo al 13 de abril, las familias enfrentan gastos adicionales por entretenimiento, cuidado de hijos y alimentación.

Para muchas familias, la alternativa es quedarse en casa, lo que también tiene un efecto económico positivo en los pequeños comercios, afirmó el organismo.

Tienditas, fondas y negocios de barrio registran un aumento en ventas durante este periodo, impulsado por el consumo cotidiano de quienes no salen de vacaciones.