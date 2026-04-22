¿Sexo más caro? Empresa matriz de condones Durex subirá sus precios 30% por conflicto en Medio Oriente

El encarecimiento de los hidrocarburos ha afectado a la empresa, a la que podría costarle 150 millones de libras en sus costes de producción

Samantha Laurent

A través de un comunicado, Reckitt anunció que un escenario con un precio del petróleo de 110 dólares por barril durante el resto de este año podría tener un impacto de entre 130 y 150 millones de libras en sus costes de producción anuales.

Esto demuestra que, el impacto de la guerra no solo se mide en términos económicos, sino también en posibles efectos en la salud y bienestar de la población.

¿Aumentarán los precios de los condones?

Goh Miah Kiat, director de Karex, gigante malasio de los preservativos que suministra a Durex, declaró que los precios incrementarán un 30 por ciento debido a las desestabilización de las cadenas de suministro.

Explicó que la subida de precios del petróleo afecta en la cadena de valor, desde lo básico como el transporte, hasta aspectos de mayor complejidad como los materiales utilizados en la fabricación.

Tan solo este miércoles, las acciones de la empresa en la Bolsa de Londres sufrieron una caída del cinco por ciento.