Sheinbaum admite presión inflacionaria por combustibles y alimentos

La presidenta acusa abusos de intermediarios; mantendrá estímulos fiscales y convocará a una reunión con gasolineros y productores para contener alzas

Rafael Ramírez / El Sol de México

Para contener el impacto, su administración ha reducido impuestos, lo que implica menores ingresos. “El precio de la gasolina magna no puede pasar de 24 pesos… estamos apoyando en casi seis, siete pesos por litro”.

En el caso del diésel, reconoció que se ubica en 28 pesos, aunque buscará bajarlo mediante acuerdos con gasolineros.

El encarecimiento ya se refleja en alimentos. “Jitomate… está muy caro. La carne de res también subió… en algunos lugares está muy alto el precio”, dijo, al atribuir parte del aumento a intermediarios.

Ante ello, anunció reuniones con gasolineros y productores dentro del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para frenar alzas. “No puede subir la canasta básica”, sostuvo.