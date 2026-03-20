Sheinbaum busca eliminar los pagos en efectivo en casetas y gasolineras
El Gobierno Federal y el Banco de México se comprometieron a relanzar las plataformas CoDi y DiMo para operar sin comisiones en estaciones de servicio
Jorge Salcedo / El Sol de México
El proceso de bancarización también incluirá la digitalización del Banco del Bienestar, que lanzará una aplicación móvil para que sus beneficiarios puedan gestionar sus recursos y realizar pagos sin necesidad de acudir a ventanillas o cajeros.
Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.