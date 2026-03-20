Sheinbaum busca eliminar los pagos en efectivo en casetas y gasolineras











Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La estrategia plantea que a finales de 2026 las casetas y gasolineras acepten pagos electrónicos / Foto: Dassaev Téllez Adame / Cuartoscuro.com

Tras participar en la 89 Convención Bancaria en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo nacional con el Banco de México (Banxico) y la banca comercial para profundizar la transición a pagos digitales y reducir el uso de efectivo en el país.

La estrategia contempla que para finales de 2026 las casetas y gasolineras del país reciban pagos electrónicos. Para esto se implementarán aplicaciones desarrolladas con el Banxico y que serán actualizadas de la mano del gobierno federal, pues se reportó que su infraestructura tecnológica era subutilizada.

Esta digitalización de los pagos en México fortalecerá las plataformas CoDi y DiMo e implementarán el cobro digital en las casetas de peaje de todo el país. En el caso de las gasolineras también se podrán utilizar estas plataformas, lo cual permitiría eliminar las comisiones bancarias y otros costos derivados del uso de terminales de tarjetas, por lo que el costo operativo de cada transacción será de cero pesos.

Dentro de este marco de modernización financiera, la banca mexicana asumió el compromiso de incrementar el financiamiento del 38 al 48 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030. Sheinbaum señaló que este avance de diez puntos porcentuales en cuatro años busca facilitar el acceso al crédito para los pequeños y medianos negocios, impulsando el desarrollo económico y la inclusión financiera en regiones que actualmente dependen exclusivamente del dinero físico.