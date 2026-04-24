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Finanzasviernes, 24 de abril de 2026

Sheinbaum se reúne con directora de Petrobras para una posible alianza con Pemex

El encuentro de la mandataria federal con Magda Chambriard duró más de dos horas en Palacio Nacional

Laura Arana

A las 12:30 horas, la directora de Petrobras salió de Palacio Nacional tras el encuentro que comenzó poco después de las 10:00 de la mañana.

La reunión se da tras la propuesta del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de efectuar una alianza entre las petroleras estatales Petrobras y Pemex para explorar aguas profundas del Golfo de México.

Previamente en su conferencia matutina de hoy, la mandataria federal informó que igualmente sostendrá una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La plática con el ministro de Canadá se da en el marco de la revisión del T-MEC, además de los hechos recientes en Teotihuacán donde una ciudadana canadiense murió en un tiroteo. 

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