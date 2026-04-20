El progreso es desigual entre compañías, siendo AT&T la de mayor avance con un 29 por ciento.

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

La cifra representa 19.1 por ciento del total de 158 millones de líneas móviles que había en el país hasta febrero pasado, lo que evidencia un avance todavía limitado en el cumplimiento de esta obligación.

En conferencia de prensa, Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la CRT, expuso que el progreso es desigual entre compañías, siendo AT&T la de mayor avance con 29 por ciento.

Le sigue Bait, con un 28 por ciento de líneas, mientras que en Telcel y Movistar registran solo 19 y 16 por ciento, respectivamente, de los usuarios.

El plazo para completar el registro vence el próximo 30 de junio, conforme a los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025.

No obstante, aclaró que las líneas no se perderán definitivamente, ya que podrán ser reactivadas una vez que se complete el registro, incluso después de la fecha límite. En el caso de los planes de pospago, los usuarios deberán seguir cubriendo el costo del servicio aun cuando la línea se encuentre suspendida.

Pese al rezago actual, la autoridad confió en que la totalidad de las líneas móviles en el país cumplirán con el proceso antes o después de la fecha límite.

Ante este escenario, la CRT anunció el arranque de una campaña masiva de difusión en todos los canales de comunicación del gobierno, con el objetivo de exhortar a los usuarios a realizar el trámite directamente con su operador, ya sea en línea o de forma presencial, las únicas vías habilitadas.

De acuerdo con la CRT, incluso en un escenario en el que decenas de millones de líneas no se registren, todas serían suspendidas sin excepción a partir de julio.

Las compañías telefónicas, por su parte, informaron que habilitarán módulos especiales de atención para facilitar el registro, particularmente para adultos mayores.

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