Subgobernadores de Banxico no ven condiciones para bajar la tasa de interés

Esta mañana, el Inegi dio a conocer que en marzo la inflación general ascendió a 4.59 por ciento ante el encarecimiento de diversos bienes y servicios

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Las opiniones de los subgobernadores fueron expuestas a través de la minuta de la última decisión de política monetaria del banco central, donde ambos votaron por mantener la tasa de interés en un nivel de siete por ciento.

Para Borja, mantener la tasa permitiría preservar el anclaje de las expectativas de inflación y evaluar de mejor manera los efectos del choque en curso sobre la economía.

Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en marzo la inflación general ascendió a 4.59 por ciento ante el encarecimiento de diversos bienes y servicios.

Con ello, la inflación general acumuló tres meses consecutivos al alza. Además, se trató del nivel más alto desde octubre de 2024, cuando el indicador llegó a 4.76 por ciento.