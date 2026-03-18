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Finanzasmiércoles, 18 de marzo de 2026

Sumar a más mujeres a la economía es un imperativo: Banxico

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico, advirtió que la plena incorporación femenina al mercado laboral sigue siendo una deuda histórica y es necesaria para detonar un mayor crecimiento de largo plazo

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

A esto se suma que las mujeres siguen enfrentando barreras prácticas como la carga excesiva de tareas, el cuidado familiar y cultural, y los prejuicios que limitan su pleno desarrollo personal.

Además, comentó que en los últimos dos años se incorporaron 100 mujeres en puestos de alta dirección en el sector.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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