Sumar a más mujeres a la economía es un imperativo: Banxico

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico, advirtió que la plena incorporación femenina al mercado laboral sigue siendo una deuda histórica y es necesaria para detonar un mayor crecimiento de largo plazo

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

A esto se suma que las mujeres siguen enfrentando barreras prácticas como la carga excesiva de tareas, el cuidado familiar y cultural, y los prejuicios que limitan su pleno desarrollo personal.

Además, comentó que en los últimos dos años se incorporaron 100 mujeres en puestos de alta dirección en el sector.