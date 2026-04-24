Tarjeta dorada de Trump para vivir en EU: ¿Cómo funciona la visa para millonarios?

Existen tres modelos de tarjetas aptas exclusivamente para millonarios y en pocos casos, para sus familiares

¿En qué consiste la Tarjeta de Oro?

Para ser aspirante a este programa, se debe pagar una tarifa inicial administrativa de 15 mil dólares no reembolsables, más la cifra de cualquier modalidad de las tres existentes.

Existen tres modalidades de acceso con distintos costos, los cuales se encuentran:

Tarjeta de oro de Trump

Dirigido a una persona extranjera con alto poder adquisitivo que desee contar con esta tarjeta deberá pagar un millón de dólares.

Opción Corporativa

Para empresas que quieran trasladar o detener a talento extranjero, mismo que tiene un costo de dos millones de dólares por empleado, junto a una cuota anual del uno por ciento (100 mil dólares) por cada empleado que cuente con la visa H-1B.

Tarjeta Platino Trump

Una vez que dicha solicitud haya sido aprobada, dará paso a la expedición de la Tarjeta Dorada de Trump, que podrá ser utilizada en los 50 estados de EU y en sus territorios.

Reemplazaría a los programas para inversionistas

La Gold Card pretende reemplazar al programa EB-5, creado por el Congreso de ese país en 1990 para estabilizar la economía, y que entregaba visas a inversionistas inmigrantes.

El programa E-2, que permite que una persona se mude al país norteamericano para operar una empresa o invertir en una compañía, también se vería afectado por esta nueva forma de visado.

La versión mejorada de la Green Card

Durante la administración de Trump, el combate a la inmigración ilegal ha sido uno de sus temas centrales, con la restauración de visas a empresarios millonarios. Durante su lanzamiento, Donald Trump indicó que la Gold Card será la versión mejorada de la Green Card.

Esta idea no es nueva, ya que otros países de primer mundo han implementado estos programas con la misma intención, como por ejemplo: Reino Unido, Australia, Canadá e Italia, con versiones propias.