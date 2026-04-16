¿Te hicieron fraude y ahora te prometen recuperar tu dinero? Podría ser doble estafa

Aunque tus datos podrían caer en manos de otros delincuentes después de ser estafado una vez, existen señales para evitar caer de nuevo

Ali Rodríguez / El Sol de México

Sin embargo, existen señales de alerta a las que se pueden prestar atención para no caer en una estafa, por primera o segunda vez.

Así puedes identificar las señales de alerta

La compañía ESET muestra que existen coincidencias entre las estafas de recovery scam, como ponerse en contacto sin que las víctimas los hayan buscado.

A continuación puedes conocerlas:

¿Cómo evitar caer en una doble estafa?

Además, ESET detalla algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de las estafas de recuperación de fondos, entre las que se encuentran las siguientes: