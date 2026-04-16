¿Te hicieron fraude y ahora te prometen recuperar tu dinero? Podría ser doble estafa
Aunque tus datos podrían caer en manos de otros delincuentes después de ser estafado una vez, existen señales para evitar caer de nuevo
Ali Rodríguez / El Sol de México
Sin embargo, existen señales de alerta a las que se pueden prestar atención para no caer en una estafa, por primera o segunda vez.
Así puedes identificar las señales de alerta
La compañía ESET muestra que existen coincidencias entre las estafas de recovery scam, como ponerse en contacto sin que las víctimas los hayan buscado.
A continuación puedes conocerlas:
¿Cómo evitar caer en una doble estafa?
Además, ESET detalla algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de las estafas de recuperación de fondos, entre las que se encuentran las siguientes:
Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.
- ¿Te hicieron fraude y ahora te prometen recuperar tu dinero? Podría ser doble estafa
- Victoria Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con su hijo Brooklyn: hemos intentado siempre protegerlos
- Justin Berfield, Reese de “Malcolm el de en medio”, cancela participación en DesertCon; el evento pospone su edición 2026