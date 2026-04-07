Telefónica vende su filial mexicana por 389 millones de euros a Melisa Acquisition

El presidente de Telefónica dijo que prevé culminar la salida de la compañía de países como México, Chile y Venezuela en los próximos meses

EFE

La compañía ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

El importe de la transacción (firm value) para Telefónica México es de 450 millones de dólares estadounidenses , y el precio correspondiente tendrá los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

Telefónica ha explicado que el acuerdo está sujeto a la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias, según el comunicado de Telefónica.