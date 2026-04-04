Tiktok quiere ser fintech y ofrecer créditos

La red social está esperando el aval del banco central brasileño para que los usuarios mantengan saldos, reciban fondos y realicen pagos dentro de su aplicación

Reuters

De aprobarse, la medida permitiría a TikTok ofrecer un conjunto de servicios financieros básicos a los brasileños, siguiendo un modelo popularizado por Nubank, ahora el banco digital más grande del país.

TikTok también solicitó una licencia de pagos en Indonesia en 2023, pero a finales de ese año se le prohibió procesar transacciones directamente en su plataforma, lo que la llevó a buscar socios locales.

TikTok contaba con 131 millones de usuarios mayores de 18 años en Brasil a finales de 2025, y sus anuncios llegaban al 80% de todos los adultos del país, según la empresa de investigación DataReportal.