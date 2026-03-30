Tipo de cambio se mantiene arriba de 18 pesos por dólar

Los precios internacionales del petróleo cotizan por arriba de los cien dólares por barril en el arranque de esta semana debido a la persistencia del conflicto en Medio Oriente

Juan Luis Ramos / El Sol de México

El tipo de cambio superó el piso de 18 pesos por dólar por primera vez en el año al cierre de la semana pasada.

El pasado jueves, el banco central mexicano recortó la tasa de interés de referencia a 6.75 por ciento, esto a pesar de que el Inegi reportó unos días antes que la inflación en el país se ubicó en 4.63 por ciento en la primera mitad de marzo.

Sin embargo, la decisión no fue unánime, ya que los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath votaron a favor de mantener la tasa de interés en un nivel de siete por ciento.

La decisión del Banxico influyó en que el tipo de cambio llegara a su mayor nivel en lo que va de este año.

Debido a ello, los precios internacionales del petróleo cotizan por arriba de los cien dólares por barril en el arranque de esta semana.

En México, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) mostraban ganancias de 0.69 y 0.85 por ciento previo a su apertura, contagiadas por las alzas en Estados Unidos.