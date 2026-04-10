TotalEnergies suspende actividad de una refinería de Arabia Saudita dañada en bombardeo

La noche en que Estados Unidos e Irán anunciaron la tregua, la refinería fue dañada en ataques en medio de la guerra que se vivie en Medio Oriente

AFP

“No hay que lamentar víctimas”, precisó.

TotalEnergies posee el 37.5 por ciento de la refinería de Satorp, que comparte con la compañía saudita Aramco, propietaria de un 62.5 por ciento.

El jueves, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita había dado cuenta de “múltiples ataques” contra “importantes instalaciones energéticas en el Reino”, incluida esa refinería.