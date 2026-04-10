elsoldemexico
Finanzasviernes, 10 de abril de 2026

TotalEnergies suspende actividad de una refinería de Arabia Saudita dañada en bombardeo

La noche en que Estados Unidos e Irán anunciaron la tregua, la refinería fue dañada en ataques en medio de la guerra que se vivie en Medio Oriente

AFP

No hay que lamentar víctimas”, precisó.

TotalEnergies posee el 37.5 por ciento de la refinería de Satorp, que comparte con la compañía saudita Aramco, propietaria de un 62.5 por ciento.

El jueves, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita había dado cuenta de “múltiples ataques” contra “importantes instalaciones energéticas en el Reino”, incluida esa refinería.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

Omar Reyes Colmenares UIF Unidad de Inteligencia Financiera-45
FINANZAS

Vamos contra el crimen organizado: UIF

Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, aseguró que el objetivo central del bloqueo de cuentas bancarias es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / No hay que temerle al fracking

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El secuestro que apareció después de la herencia

image
Saúl Monreal Ávila

Dos guerras, ¿Y la ONU?

gerson 2 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Gerson Hernández Mecalco

La misión a la luna en la prensa

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES