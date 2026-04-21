El presidente de Estados Unidos expresó su rechazo a la posible fusión entre las aerolíneas, que podría generar un monopolio en el mercado aéreo

Reuters

“No me importan las fusiones… Pero a American le va bien, y a United también le va muy bien. Conozco a la gente de United, les va muy bien. No me gusta la idea de que se fusionen”, dijo.

Destacó que Spirit tiene 14 mil empleados y que quizá el gobierno debería ayudar a proteger esos empleos.

La posible fusión entre United y American es polémica porque juntas controlarían cerca del 40 por ciento del mercado nacional de vuelos en Estados Unidos.

Esto podría reducir la competencia y aumentar los precios de los boletos para los pasajeros. Por eso, algunos políticos y expertos en leyes contra monopolios están en contra del acuerdo.

La rivalidad entre United y American es fuerte, especialmente en ciudades como Chicago, donde compiten por más vuelos y clientes. Sin embargo, American Airlines ya dijo que no tiene interés en fusionarse con United.

Incluyendo los vuelos internacionales, United y American ya eran las dos aerolíneas más grandes del mundo por capacidad disponible en 2025, según datos de OAG.

Las acciones de United subieron cerca de un por ciento en las operaciones de la mañana, mientras que las de American cayeron alrededor de un por ciento. Ninguna de las aerolíneas respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Desde entonces, la situación financiera de Spirit ha empeorado, y la crisis del combustible está afectando ahora a todo el sector de las aerolíneas de bajo coste.

“Son 14 mil puestos de trabajo, y quizás el gobierno federal debería ayudar a crearlos”, dijo Trump.