elsoldemexico
Finanzasjueves, 23 de abril de 2026

UIF y EU bloquean red del narco que operaba con empresas fachada

La UIF identificó operaciones internacionales, inconsistencias fiscales y uso de empresas para dispersar recursos ilícitos

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

De acuerdo con la SHCP, se identificaron posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal, así como alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con el manejo atípico de recursos y operaciones de comercio exterior.

Como parte de las acciones, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, con el objetivo de impedirles el acceso al sistema financiero mexicano.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

9fa320db-dfd7-4304-9439-3bce6ab7e287
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / La CIA en el Triángulo Dorado

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / El pacto en Palacio y el diésel

image
Samuel García

El observador / ¿Habla en serio Canadá? México debe aprender

image
Ricardo Monreal

El gran negocio del miedo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES