UIF y EU bloquean red del narco que operaba con empresas fachada

La UIF identificó operaciones internacionales, inconsistencias fiscales y uso de empresas para dispersar recursos ilícitos

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

De acuerdo con la SHCP, se identificaron posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal, así como alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con el manejo atípico de recursos y operaciones de comercio exterior.

Como parte de las acciones, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, con el objetivo de impedirles el acceso al sistema financiero mexicano.