Unilever fusiona su negocio de alimentos con McCormick

La nueva compañía que surge del acuerdo combinará marcas como Knorr, Maille y Hellmann’s, de Unilever, con Ducros, Vahiné y French’s, de McCormick

Reuters

A pesar de que la división de alimentos es reconocida por sus altos márgenes, su crecimiento ha sido menor al de otras unidades del grupo.

Según Rothschild, que actuó como asesor financiero principal conjunto de McCormick, se trata de la mayor transacción RMT que involucra a una empresa europea.

El acuerdo valora el negocio de alimentos de Unilever en casi 45 mil millones de dólares y el de McCormick en unos 21 mil millones de dólares, según informaron las compañías.

La transacción excluye ciertos activos, como las operaciones en India.

Caen acciones de Unilever y McCormick tras anuncio de fusión

Tras el anuncio, las acciones de Unilever cayeron tres por ciento y las de McCormick nueve por ciento en la bolsa de Nueva York, reflejando críticas de algunos inversores respecto a la estructura del acuerdo.

“El acuerdo será transformador para McCormick, pero solo incremental para Unilever”, afirmó Chris Beckett, analista de bienes de consumo básico en Quilter Cheviot, inversor de Unilever.

El extenso imperio de marcas de consumo de Unilever también incluye los jabones Dove, los productos de limpieza Cif y el desodorante Axe.

Actualmente, busca enfocarse más en productos para cuidado personal y limpieza, mientras ajusta su cartera ante los cambios en la demanda y la competencia creciente.

Esta operación forma parte de un plan de reducción de costos que busca ahorrar 800 millones de euros en tres años, además de una reciente congelación global de contrataciones.