United Airlines pone fin al intento de fusión con American Airlines

United propuso una fusión con su rival, pero esta última rechazó la oferta, afirmó el director Scott Kirby

Reuters

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, puso fin a su intento de fusión con American Airlines después de que la aerolínea rival rechazara entablar conversaciones tras un primer acercamiento.

Kirby contó que habló de la fusión con American durante una reunión con el presidente Donald Trump, enfocada en el futuro del aeropuerto Dulles en Washington.

El director dijo que las declaraciones de American dejan claro que la fusión está descartada por ahora.

American tampoco quiso comentar lo que dijo Kirby, pero recordó que su director, Robert Isom, ya había dicho que la fusión no serviría, porque afectaría a los clientes y a la competencia.

Si se hubieran unido, United y American serían la aerolínea más grande en más de diez años, cambiando el mercado. Pero los expertos temían que eso volviera menos competencia.

Kirby aseguró que la unión no subiría los precios y que la aerolínea resultante crearía más empleos en Estados Unidos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que Kirby necesita convencer más a los consumidores para que apoyen la idea. Trump también dijo que no le gusta la fusión porque a ambas aerolíneas les va bien por separado.

Kirby cree que juntarse ayudaría a los clientes, a los trabajadores y a las comunidades, además de fortalecer la industria aérea de Estados Unidos y crear millones de empleos.

Él sabe que la idea causaba dudas en la prensa y el gobierno, pero piensa que los reguladores habían aprobado el acuerdo por los beneficios que traería.